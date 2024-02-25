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Yücel Arzen'den Turgut Altınok için seçim müziği

Yücel Arzen'den Turgut Altınok için seçim müziği "Vaktidir O Dirilişin" | Video

25.02.2024 | 13:08

AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un Proje Tanıtım Toplantısı'nda yeni seçim müziğini tanıttı.

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