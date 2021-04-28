Yunan televizyonunda "Aksungur SİHA" endişesi | Video

Son dakika haberi...Türkiye savunma sanayi konusunda attığı dev adımlarla dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor. Yunanistan'da son günlerde en fazla gündeme gelen konulardan biri de Türk savunma sanayi ve özel olarak da Türk SİHA'ları. Bu kez Skai TV'deki oturumda muhabir Manolis Kostidis, Türkiye'nin insansız hava aracının özellikleri karşısında duyduğu endişeyi dile getirdi. Bir başka sunucu ise "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz." şeklinde tepki verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...