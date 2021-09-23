Yunanistan ve Rum Kesimi'nde başpiskopos krizi: Türkevi ziyareti hazımsızlığı... | Video
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ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'İn New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi. mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi de iptal etti.