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OTOMATİK OYNAT
19:36
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Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı | Video 22.12.2022 | 00:33
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de | Video 21.12.2022 | 23:38
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160 kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar: 31 gözaltı | Video 21.12.2022 | 21:12
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Çarşı esnafı otomobildeki yangını büyümeden söndürdü | Video 21.12.2022 | 20:20
02:38
Biri darp etti, diğeri sokak ortasında silahla vurdu | Video 21.12.2022 | 19:25
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Kontrplak fabrikasında yangın! | Video 21.12.2022 | 18:13
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Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 18:03
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
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Başkan Erdoğan'dan Koca Yusuf'u getiren ekibe tebrik | Video 21.12.2022 | 11:09
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Rusya'nın saldırıları sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki ikili görüşme başladı.