Zincirleme makas tamlamalı magandaya gözaltı
İstanbul’da aracıyla birden fazla defa makas atarak hem trafik güvenliğini hem de masum insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren bir trafik magandasının görüntüleri “Zincirleme Makas Tamlaması” başlığıyla paylaşıldı. Gözaltına alınan trafik magandasına 17 bin 144 lira ceza kesildi.
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