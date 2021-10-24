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Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle 24.10.2021 | 17:09
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Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 14.10.2021 | 11:31
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Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı | Video 25.09.2021 | 22:58
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Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 18.09.2021 | 14:55
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Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı | Video 12.09.2021 | 00:47
Akif’in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif’in baskısı da Doruk’un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat’ın yaptığı acımasız plan, Suzan’la yüzleşmesine sebep olur. Orhan’ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül’le beraber çekilişe katılan Ömer’i bir sürpriz beklemektedir.