Video Kardeşlerim Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle
Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle

Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle

24.10.2021 | 17:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ömer’in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle 05:42
Ömer'in gelecek hayali - Kardeşlerim 25. Bölüm izle 24.10.2021 | 17:09
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı... Bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum | Video 00:30
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı... "Bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" | Video 17.10.2021 | 00:31
Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 14.10.2021 | 11:31
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler... 00:30
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..." 09.10.2021 | 13:59
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler... 00:30
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..." 07.10.2021 | 12:25
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Gerçekten aşık mı oldun bu kıza? 00:30
Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Gerçekten aşık mı oldun bu kıza?" 05.10.2021 | 12:01
Kardeşlerim 22. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Asiye çok kötü bir şey oldu 00:30
Kardeşlerim 22. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Asiye çok kötü bir şey oldu" 28.09.2021 | 09:02
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı | Video 00:30
Kardeşlerim 22. bölüm fragmanı | Video 25.09.2021 | 22:58
Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz 00:30
Kardeşlerim 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz" 25.09.2021 | 15:32
Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 18.09.2021 | 14:55
Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı... İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar | Video 00:30
Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı... "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar" | Video 15.09.2021 | 21:51
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı | Video 00:30
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı | Video 12.09.2021 | 00:47
’Kardeşlerim’ yeni sezon fragmanı yayınlandı! ’Kardeşlerim’ 11 Eylül Cumartesi 20.00’de ATV’de | Video 00:42
'Kardeşlerim' yeni sezon fragmanı yayınlandı! 'Kardeşlerim' 11 Eylül Cumartesi 20.00'de ATV'de | Video 02.09.2021 | 23:04

Akif’in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif’in baskısı da Doruk’un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat’ın yaptığı acımasız plan, Suzan’la yüzleşmesine sebep olur. Orhan’ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül’le beraber çekilişe katılan Ömer’i bir sürpriz beklemektedir.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA