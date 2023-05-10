Bengi Hatun, mahkemede tüm gerçekleri işte böyle anlattı! | Video
'Kuruluş Osman'ın büyük bir ilgiyle izlenen 125. Bölümünde İsmihan Sultan; Malhun Hatun'un hançeriyle Esma'yı öldürüp kendini yaraladıktan sonra Malhun Hatun'u suçlayarak onu zindana attırdı. Yaşananların şahidi olarak Bengi Hatun'un kendi lehinde konuşmasını istedi ancak Bengi Hatun, mahkemede gerçekleri teker teker anlattı.
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