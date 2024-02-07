Malhun Hatun’un hac rüyası!
‘Kuruluş Osman’ın 147. Bölümünde Malhun Hatun, gördüğü bir rüya sonrası kafa karışıklığı yaşadı. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsız kalan Malhun Hatun’a, Yunus Emre, yol gösterdi.
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