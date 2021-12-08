Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 74’üncü bölümü yeni karakterleri, bir an bile düşmeyen temposu ve gerilim yüklü hikayesi ile nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’da Turgut Bey ve Mari’nin Malhun Hatun tarafından kurtarılıp Kayı Obası’na getirilmesi tekfurları çılgına çevirdi. Tekfur Nikola emrindeki tüm askerlerle Kayı Obası’na baskın yapmak isterken, Tekfur Kosses, Osman Bey’e bizzat gidip Mari’yi alacağı söyleyerek onu durdurdu.