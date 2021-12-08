Video Kuruluş Osman Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video

Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video

08.12.2021 | 22:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video 00:59
Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video 08.12.2021 | 22:07
Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 00:30
Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video 06.12.2021 | 23:16
Kuruluş Osman 74. bölüm 1. tanıtımı... “Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!” | Video 00:29
Kuruluş Osman 74. bölüm 1. tanıtımı... “Osman Bey’in buyruğudur! İnegöl’e gideriz!” | Video 02.12.2021 | 00:20
Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 00:57
Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video 01.12.2021 | 22:44
Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:48
Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 00:28
Kuruluş Osman’ın 73. bölum 2. tanıtımı | Video 30.11.2021 | 01:22
Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 00:30
Kuruluş Osman 73. bölüm tanıtımı | Video 25.11.2021 | 00:00
Marı Kosses’in ziyareti Turgut Bey’i şaşırttı | Video 00:59
Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video 24.11.2021 | 23:18
Kumral Abdal manastıra sızdı! Osman Bey tutsak Türk çocuklarını böyle kurtardı | Video 00:58
Kumral Abdal manastıra sızdı! Osman Bey tutsak Türk çocuklarını böyle kurtardı | Video 24.11.2021 | 22:45
Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video 01:00
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video 24.11.2021 | 21:41
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Ey Rabbim… 00:28
Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... Alpler! Turgut Bey için! | Video 00:28
Kuruluş Osman 72. bölüm fragmanı... "Alpler! Turgut Bey için!" | Video 18.11.2021 | 01:09
’Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 00:59
'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu! Gonca Hatun şehit düştü! | Video 17.11.2021 | 22:42
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası’na ağır darbe | Video 00:49
Kuruluş Osman 71. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kayı Obası'na ağır darbe | Video 17.11.2021 | 13:31
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 00:30
Kuruluş Osman 71. bölüm 1. tanıtımı... ‘’Andım olsun ki, Gonca’nın ve cümle şehitlerin kanını yerde koymayacağm!’’ | Video 11.11.2021 | 00:28
Osman Bey’in duası | Video 00:59
Osman Bey'in duası | Video 11.11.2021 | 00:25
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 00:59
Osman Bey’e ve kayılara Nıkea’da zehirli tuzak! | Video 11.11.2021 | 00:25
Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 00:59
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey’e hain pusu | Video 10.11.2021 | 22:18
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:48
Kuruluş Osman 70. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 10.11.2021 | 13:44
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir! | Video 00:28
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı... "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" | Video 08.11.2021 | 23:51

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 74’üncü bölümü yeni karakterleri, bir an bile düşmeyen temposu ve gerilim yüklü hikayesi ile nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’da Turgut Bey ve Mari’nin Malhun Hatun tarafından kurtarılıp Kayı Obası’na getirilmesi tekfurları çılgına çevirdi. Tekfur Nikola emrindeki tüm askerlerle Kayı Obası’na baskın yapmak isterken, Tekfur Kosses, Osman Bey’e bizzat gidip Mari’yi alacağı söyleyerek onu durdurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA