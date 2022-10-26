Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümüne kendisi ve ailesine kurulan büyük oyunu çözmek için Konstantiniyye’ye giden Osman Bey’in Kumral Abdal ile konuşması damga vurdu. Kumral Abdal’a kurduğu büyük oyunu anlatan Osman Bey, “Gayrı hedefimiz Bizans’tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim!” sözleriyle hedefini ortaya koydu.