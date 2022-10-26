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OTOMATİK OYNAT
01:47
Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video 26.10.2022 | 22:21
00:55
03:28
03:59
Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu! | Video 19.10.2022 | 23:22
04:18
Osman Bey ve Bala Hatun oğulları Alaeddin’i kurtardı | Video 19.10.2022 | 22:38
00:33
02:22
Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video 12.10.2022 | 22:47
03:34
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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümüne kendisi ve ailesine kurulan büyük oyunu çözmek için Konstantiniyye’ye giden Osman Bey’in Kumral Abdal ile konuşması damga vurdu. Kumral Abdal’a kurduğu büyük oyunu anlatan Osman Bey, “Gayrı hedefimiz Bizans’tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim!” sözleriyle hedefini ortaya koydu.