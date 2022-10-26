Video Kuruluş Osman Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video
Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video

Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun! | Video

26.10.2022 | 22:21

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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümüne kendisi ve ailesine kurulan büyük oyunu çözmek için Konstantiniyye’ye giden Osman Bey’in Kumral Abdal ile konuşması damga vurdu. Kumral Abdal’a kurduğu büyük oyunu anlatan Osman Bey, “Gayrı hedefimiz Bizans’tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim!” sözleriyle hedefini ortaya koydu.

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