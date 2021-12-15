Selçuklu Veziri Alemşah, Türkmen beylerini topladı... Boran Alp, Osman Bey’e teslim edildi | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 75’inci bölümü sürpriz gelişmeleri ve çarpıcı sahneleriyle seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Bitinya’ya gelerek tüm dengeleri değiştiren Selçuklu Veziri Alemşah, Söğüt’te düzenlediği toyda Türkmen beylerini bir araya topladı.