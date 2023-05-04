Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi | Video
‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’i düşmanı dağıtmak ve Konya’ya müdahale edilmesi için Tebriz’e Gazan Han ile görüşmeye gönderdi.
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