Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’in yeni vazifesi | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 124. Bölümünde Osman Bey, Şeyh Edebalı ve Turgut Bey’i düşmanı dağıtmak ve Konya’ya müdahale edilmesi için Tebriz’e Gazan Han ile görüşmeye gönderdi.