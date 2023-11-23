Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, galada eşleriyle dans etti | Video

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i yıllar sonra bir araya getiren filmin galası sonrası eğlenceye iki ünlü isim de eşleriyle katıldı. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile dans ederken, Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile müziğin keyfini çıkarttı.