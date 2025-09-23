Boşanma sürecindeki Güzide Duran ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı: Sizden vazgeçmeyeceğim!

Ünlü manken Güzide Duran, bir süredir Fikret Orman ile birliktelik yaşıyor. Güzide Duran, boşanma sürecindeyken yaşadığı bu aşkla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Boşanma sürecinde çocuklarından ayrı olan Duran, ödül töreninde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. İşte Güzide Duran’ın gözyaşlarına boğulduğu duygusal o açıklama!