Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş'ı böyle andı "Çapulculara ne güzel cevap vermişsin" | Video
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz ünlü modacı Nur Yerlitaş'ı andı. Diva, paylaştığı videoda "Moda Duayeni Nur Yerlitaş’ım ahhh ahhh çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin. Canım arkadaşım ruhun şâd olsun" notunu yazdı.
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