Video Magazin Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video
Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video

Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video

11.10.2022 | 21:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video 08:27
Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı! | Video 11.10.2022 | 21:36
Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video 02:36
Demet Evgar’dan kızı Mavi’ye özel bir o kadar da duygusal paylaşım! Demet Evgar: Gülüyorsun sanki dünya gülüyor! | Video 11.10.2022 | 18:06
ABD’li şarkıcı Stacey Kent, AKM’de konser verdi | Video 01:52
ABD'li şarkıcı Stacey Kent, AKM'de konser verdi | Video 10.10.2022 | 23:20
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 00:54
Hadise şarkısıyla eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme mi yaptı? İşte ünlü şarkıcı Hadise’nin o paylaşımı: Mesajımı almıştır o! | Video 10.10.2022 | 22:58
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 00:08
Dilan Çıtak Tatlıses, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu | Video 10.10.2022 | 14:18
Sibel Can, oğlu Engincan’ın düğününde sahnede döktürdü | Video 00:30
Sibel Can, oğlu Engincan'ın düğününde sahnede döktürdü | Video 10.10.2022 | 09:45
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 00:19
Seda Bakan kızı Ela için mevlit okuttu | Video 09.10.2022 | 16:18
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler! | Video 00:47
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak’ın düğününden ilk kareler! | Video 08.10.2022 | 21:50
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw’nun hediyesi 33 milyon TL’lik tektaşla sahnede… | Video 00:18
Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw'nun hediyesi 33 milyon TL'lik tektaşla sahnede… | Video 08.10.2022 | 18:39
Şarkıcı Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:10
Şarkıcı Tuğba Özerk boşanmayı dans ederek kutladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 07.10.2022 | 15:35
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 00:55
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video 06.10.2022 | 09:22
’Duy Beni’ dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video 00:32
'Duy Beni' dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk ve rapçi Sefo aşk mı yaşıyor? | Video 05.10.2022 | 12:28
Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 00:19
Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:59
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı | Video 01:52
Şarkıcı Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar tek celsede boşandı | Video 05.10.2022 | 11:12
Ezgi Sertel 41’inci yaşını kutladı! Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu! | Video 00:39
Ezgi Sertel 41’inci yaşını kutladı! Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu! | Video 05.10.2022 | 00:35
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video 00:13
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video 04.10.2022 | 23:35
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’in yeni imajıyla ilgili eğlenceli video çekti! | Video 00:23
Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler’in yeni imajıyla ilgili eğlenceli video çekti! | Video 04.10.2022 | 19:14
Kadir Doğulu’nun nişan törenindeki tavırlarını gören Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! İşte o anlar | Video 00:34
Kadir Doğulu’nun nişan törenindeki tavırlarını gören Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! İşte o anlar | Video 03.10.2022 | 14:51
Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın bu halleri Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı’yı hatırlattı | Video 00:43
Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bu halleri Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'yı hatırlattı | Video 03.10.2022 | 11:34
Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi | Video 02:14
Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi | Video 01.10.2022 | 11:33

Dilan Çıtak ve Levent Dörter bu akşam evlendi! Düğünde İbrahim Tatlıses ‘hayır’ diye bağırdı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA