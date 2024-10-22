Video Magazin Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

22.10.2024 | 08:59

Bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Paylaşılan videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan Engin Polat da destek için adliyeye geldi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheli Polat ve Doğu, işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Şüpheli Dilan Polat ve Sıla Doğu, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 3 gün 'imza atma' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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