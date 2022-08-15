Ece Ronay'dan davalık olduğu Mehmet Ali Erbil'e olay sözler! "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" | Video

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasıyla uzun süre gündem olan Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil'in takipçilerinden hediye istediği anlar sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şovmen ile davalık olan Ece Ronay'dan ise bu görüntülere yorum gecikmedi. Ronay, "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. İşte Mehmet Ali Erbil'in Tiktok'ta takipçilerinden hediye istediği o anlar...