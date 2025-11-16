Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar!
16.11.2025 | 19:33
ATV’nin sevilen programının sunucusu Esra Erol, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Esra Erol, bugün oğluyla paylaşım yaptı. Annesine elleriyle sufle hazırlayan Ömer’in eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33
08:29
07:24
Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25
02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11
01:06
Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video 09.11.2025 | 15:11
00:10
Mehmet Aslantuğ sevgilisiyle görüntülendi 08.11.2025 | 21:34
00:11
Neslihan Atagül minik oğluya oyunlar oynadı! 06.11.2025 | 17:56
00:31
Merve Boluğur'dan 'Nurbanu Sultan' paylaşımı | Video 06.11.2025 | 10:21
00:20
00:42
00:47
Demet Akalın’dan yeni açıklama: Mezar taşlarını okuyorum… 04.11.2025 | 19:30
00:12
Ceyda Ateş’e büyük şok! Evinin sitesinden büyük bir timsah çıktı! 04.11.2025 | 18:46
01:01
00:50
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı! "Tedavi olmak zorundayım" | Video 03.11.2025 | 09:16
00:19
12:02
Uzaklaştırma kararı çıkmıştı! İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet’ten açıklama 02.11.2025 | 19:02