Video Magazin Hadise'nin hem sözleri hem dansı olay yarattı | Video
Hadise'nin hem sözleri hem dansı olay yarattı | Video

Hadise'nin hem sözleri hem dansı olay yarattı | Video

11.09.2022 | 14:50

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Mehmet Dinçerler ile evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşan ünlü şarkıcı Hadise, "Sıfır Tolerans" şarkısını söylerken "Sizi anlamayanlara sıfır tolerans, sizi çekemeyenlere sıfır tolerans, özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans, hayatını yaşa olur mu?" şeklinde konuştu. Hadise, konserin devamında ise muhteşem danslarıyla hayranlarını mest etti.

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