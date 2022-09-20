Video Magazin 'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan, şarkıcı Sefo'nun konserine gitti! İkili beraber düet yaptı | Video
'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan, şarkıcı Sefo'nun konserine gitti! İkili beraber düet yaptı | Video

'Isabelle' şarkısıyla fenomen olan Fevzi Kaan, şarkıcı Sefo'nun konserine gitti! İkili beraber düet yaptı | Video

20.09.2022 | 12:27

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'Isabelle' şarkısını farklı bir şekilde yorumlamıştı… Videosu milyonlarca kez izlenen 12 yaşındaki fenomen Fevzi Kaan, sonunda Sefo’nun konserine gitti. İkili şarkıyı sahnede beraber seslendirdi.

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