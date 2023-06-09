Johnny Depp İstanbul’a geldi | Video
Dünyaca ünlü aktör ve şarkıcı Johnny Depp, İstanbul’a geldi. Johnny Depp, yarın akşam saat 22.00‘da Life Park İstanbul'da düzenleyeceği konser için Romanya’nın başkenti Bükreş’ten havalanan özel uçakla saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı.
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