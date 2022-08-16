Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni'den güzel haber! Sosyal medyasında duyurdu | Video
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"Kafalar" ekibinin üyelerinden olan şarkıcı ve oyuncu Bilal Hancı, geçen yıl temmuz ayında Esin Çepni ile dünyaevine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını gözler önüne seren çiftten geçen haftalarda kötü haber geldi. Boşanacaklarını duyuran ikiliden Bilal Hancı, yaptığı duyuruda "denedik, düzeltemedik" derken, Esin Çepni ise "her zaman yanında olacağım" ifadelerini kullandı. Ancak Bilal Hancı sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile hayranlarını sevindirdi. İşte o paylaşım...