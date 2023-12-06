Video Magazin Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!
Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

06.12.2023 | 18:04

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine özel hayatıyla magazin gündeminde! Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, bu aşkı bitirdi. Kısa süre önce de ünlü şovmen 22 yaşındaki Nevide çiçek ile Maslak'ta bir mekan çıkışında görüntülendi. Nevide Çiçek ile birlikteliğini dün yaptığı açıklamayla yalanlayan Erbil'e cevap gecikmedi. Nevide Çiçek, yaptığı şok açıklamayla dikkat çekti. İşte Nevide Çiçek'in kavganın fitilini ateşleyecek Mehmet Ali Erbil açıklaması!

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