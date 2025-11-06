Neslihan Atagül minik oğluya oyunlar oynadı!

06.11.2025 | 17:56

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti geçtiğimiz aylar oğulları Aziz’i kucaklarına aldı. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, sosyal medyada oğullarıyla yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bugün oğluyla oyunlar oynadığı o anları takipçileriyle paylaştı. İşte ünlü oyuncunun oğluyla sevimli o anları!