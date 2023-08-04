Nilperi Şahinkaya Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca büyük tepki aldı! Açıklama geldi... | Video

Nilperi Şahinkaya'nın 13 yıl önce öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı fotoğraf sosyal medyada büyük tepki gördü. Bunun üzerine Şahinkaya, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu "O Sakine olduğunu bilmiyordum" dedi.