Video Magazin Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video
Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video

Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi | Video

06.10.2022 | 09:22

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Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, bu sabah Levent polis merkezine gelerek imza attı.

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Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi'nde parmak izini okutarak imza attı.

Gülşen parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

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