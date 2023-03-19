Seda Sayan yeni klibini böyle duyurdu | Video

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Sık sık yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu aralar 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, son olarak "Bin dereden su getirsem" şarkısını yeniden yorumladı ve klip çekti.