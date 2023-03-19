Seda Sayan yeni klibini böyle duyurdu | Video
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti. Sık sık yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu aralar 4 milyon dolarlık villasıyla konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, son olarak "Bin dereden su getirsem" şarkısını yeniden yorumladı ve klip çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Seda Sayan yeni klibini böyle duyurdu | Video 19.03.2023 | 16:55
00:29
00:20
Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık evi | Video 15.03.2023 | 20:59
00:46
Arzu Yanardağ evleniyor! İşte romantik evlilik teklifi | Video 15.03.2023 | 09:51
00:09
02:30
00:06
00:09
07:16
05:14
Bendeniz: "Şimdi manevi olarak güçlenme zamanı" | Video 12.03.2023 | 08:30
00:40
03:05
Küçük Onur bir döneme damga vurmuştu | Video 09.03.2023 | 08:41
00:50
03:22
Mavi Mavi filmine damga vuran o sahne | Video 08.03.2023 | 14:41
00:36
03:20
00:15
Seray Sever kızı ile sosyal medyada paylaşım yaptı! | Video 07.03.2023 | 22:58
00:09
03:17
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'inin son hali ortaya çıktı | Video 07.03.2023 | 16:35
01:10
İzzet Yıldızhan, askere giden oğlunu elleriyle traş etti | Video 07.03.2023 | 10:02