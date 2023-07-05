Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'le paylaşım: "Aşkın olayım..." | Video
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl meslektaşı Çağlar Ökten'le evlendi. Eşine her fırsatta sevgisini dile getiren Seda Sayan, son olarak instagram hesabında eşi Çağlar Ökten'le bir video paylaştı.
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