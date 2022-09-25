Survivor Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti | Video

Survivor All Star 2022'de yaşadıkları aşkla konuşulan Mert Öcal ve Sude Burcu evleniyor. Mert Öcal, sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Sude Burcu bu sürpriz karşısında oldukça şaşırırken, cevabı "Evet, evet, evet!" oldu.