Video Magazin Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video
Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video

Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video

20.12.2023 | 14:44

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi. Türkan Şoray, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

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