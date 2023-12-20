Türkan Şoray, Filiz Akın’ı evinde ziyaret etti | Video

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Türkan Şoray ile Filiz Akın bir araya geldi. Türkan Şoray, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.