Türkiye ve Avrupa'nın en büyük danslı/atlı gösterisi 'ATLARIN DESTANI' Bozdağ Film Platolarında! | Video
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisi Bozdağ Film Platolarında başlıyor. Dünyanın önemli akrobatlarından oluşan Bozdağ Film koreografi ekibinin sahnelediği 'Osman Bey ile Bala Hatun kahramanlık hikayeleri' ve Atların Destanı' adlı gösteri bütün yıl boyunca izleyicilerle buluşacak.
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