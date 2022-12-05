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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:47
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Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
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Özge Özpirinççi kızı Mercan'ın 1. yaşını bu video ile kutladı 02.12.2022 | 13:50
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Gupse Özay'dan "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara esprili yanıt | Video 28.11.2022 | 10:16
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Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
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Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
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Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
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Oyuncu ve manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy, Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.