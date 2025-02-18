Zeynep Tuğçe Bayat minik oğluna şarkı yazdı | Video

Zeynep, 15 günlük bebeği Atlas Mavi için duygusal bir şarkı yazdı! Ünlü oyuncu, annelik yolculuğunun ilk günlerinde yaşadığı ilhamla, oğlu için kalpten bir şarkı kaleme aldı. “Atlas Mavi” adı verilen şarkı, Zeynep’in annelik duygularını ve bebeğine olan sevgisini müzikle ifade etme şekli olarak dikkat çekiyor.