Video Medya Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti | Video

Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti | Video

Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti | Video
19.03.2021 | 12:19

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Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil; Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç ilişkisini masaya yatırdı. Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisiyle Uraz Kaygılaroğlu'nun arkadaş olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Bu tarz ilişkilerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Seren Serengil, aksini savunan Arto'yla ağız dalaşına girdi. Gerilimin yükselmesiyle Serengil, canlı yayında stüdyoyu terk etti. Seren'in bu şok hamlesinin ardından diğer sunucular şaşkınlık yaşarken, Bircan Bali ile Arto arasında da ufak bir kriz yaşandı.

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