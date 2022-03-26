Aziz 19. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Aziz Son Bölüm Tamamı izle | Video

Aziz 19. Bölüm Tek Parça izle! Aziz dizisi 19. Bölümüyle dün akşam Show TV ekranlarındaki yerini aldı. 19. Bölümün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasının ardından diziseverler "Aziz 19. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin Son Bölümünde neler oldu? "Düğününde vurulan Aziz ölecek mi? Efnan, Aziz'in yaşamasına karşılık olarak Pierre'nin teklifini kabul edecek midir?" Aziz 19. Bölüm Tek Parça 'https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aziz-sezon-1-bolum-19-izle/103736' linkinden izlenebilir...

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur. Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.