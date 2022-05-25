Balkan Ninnisi fragmanı izle! Balkan Ninnisi fragmanına "Elveda Rumeli" ve "Yabancı Damat" benzetmesi!

Balkan Ninnisi fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla beraber dizi adeta merakla bekleniyor. Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı yapımın çekimleri Üsküp'te gerçekleşiyor. Balkan Ninnisi, samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öyküsü ile şimdiden dikkat çekti. İşte TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi tanıtım fragmanı...

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un yaptığı Balkan Ninnisi'nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor. Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman akıllara Yabancı Damat ve Elveda Rumeli konseptini getirdi.