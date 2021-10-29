Çocuklara 29 Ekim hediyesi: İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda!

Yayınlanan 52 bölümüyle milyonlarca çocuğa ulaşan “İstanbul Muhafızları” çizgi filmi, ikinci kez beyazperdede. “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” adlı animasyon film, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda miniklerle buluşuyor. Tüm bölümleri MinikaGO'da yayınlanan “İstanbul Muhafızları” çizgi filminin çocuklar tarafından çok sevilen karakterleri, ikinci kez beyazperdeye konuk oluyor. Serinin ilk filmi “İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi” 5 Ekim 2018’de vizyona girmiş ve büyük ilgi görmüştü. Yeni yapım “İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları” ise 29 Ekim 2021 tarihinde çocuklarla buluşuyor.