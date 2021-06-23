Dijital Bankacılık ıslak imzayı unutuyor | Video

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Teknoloji ve Girişimcilik Yazarı Timur Sırt ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, detayları paylaştı.