Hakan Muhafız 3. sezon'dan fragman yayınlandı! Yeni sezon yayın tarihi 6 Mart! | Video
Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'in orjinal dizisi Hakan Muhafız yeni sezonuyla yine izleyenleri heyecanlandıracak. Yayın tarihi belli olan dizinin yeni bölümlerinde neler olacak? Çağatay Ulusoy'un başrolde oynadığı dizi hikayesiyle yayınlanan ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezonda ölümsüzlerin İstanbul'a yaydığı salgın hastalıkla mücadele eden Muhafız şehri bu virüsten kurtarabilecek midir? 7. ölümsüzün ortaya çıkması da dizinin 3. sezonunda aksiyonun bol olacağının habercisi. Hakan Muhafız 3. sezon ilk bölümü 6 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
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