Video Medya Üç Kız Kardeş 6.Bölüm TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE | Somer, Mine'den Hesap Sordu | Video
Üç Kız Kardeş 6.Bölüm TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE | Somer, Mine'den Hesap Sordu | Video

Üç Kız Kardeş 6.Bölüm TEK PARÇA SON BÖLÜM İZLE | Somer, Mine'den Hesap Sordu | Video

30.03.2022 | 08:59

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Üç Kız Kardeş 29 Mart Salı akşamı yayınlanan 6. bölümde Türkan, boşanmama kararından sonra Somer’i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan’ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. 29 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 6. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm izle

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Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 6. BÖLÜM İZLE

Derya, Dönüş'ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

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