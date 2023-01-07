Yalı Çapkını 16. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Star TV ile Yalı Çapkını SON BÖLÜM FULL İZLE | Video

Yalı Çapkını dizisi 16. bölümüyle dün akşam Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilir...

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE