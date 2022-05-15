Yargı 32. Bölüm 2. fragmanı yayında! “Bizim sınırımız yok”

Her Pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı yeni bölüm fragmanı ile heyecan yaratıyor. Kız kardeşinin ve babasının ölümüyle bir hukukçu olarak savaşan Ceylin Ilgaz’dan vazgeçecek mi? Yargı 32. Bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz boşanıyor mu? Yargı yeni bölüm fragmanı Kanal D ile izleyici karşısında. İşte Kanal D Yargı 32. Bölüm 2. fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ve başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı yeni bölüm fragmanı ile seyirci karşısında. Adalet duygusunu sorgulatan Yargı 32. Bölüm fragmanı yayında. İşte Yargı yeni bölüm fragmanı izle!