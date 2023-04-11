Video Nihat Hatipoğlu "Koluma büyük bir dövme yaptırdım, pişman oldum. Çıkarmak istiyorum ama çıkmıyor, bundan sorumlu muyum?"

"Koluma büyük bir dövme yaptırdım, pişman oldum. Çıkarmak istiyorum ama çıkmıyor, bundan sorumlu muyum?"

11.04.2023 | 13:19

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.

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