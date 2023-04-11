"Koluma büyük bir dövme yaptırdım, pişman oldum. Çıkarmak istiyorum ama çıkmıyor, bundan sorumlu muyum?"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.
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