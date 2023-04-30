Ağzınıza sürmeyin! Meğer bağırsaklarınızı yoruyor, sindirim sistemini çürütüyormuş | Video

Sindirim sistemi, çevresel faktörlerden etkilenirken en çok da beslenmeye bağlı olarak kolaylıkla sağlıklı veya sağlıksız bir forma erişebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; neler tüketildiği kadar nasıl tüketildiğidir. Bu nedenle en iyi alternatif için birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var.