Ağzınıza sürmeyin! Meğer bağırsaklarınızı yoruyor, sindirim sistemini çürütüyormuş | Video
Sindirim sistemi, çevresel faktörlerden etkilenirken en çok da beslenmeye bağlı olarak kolaylıkla sağlıklı veya sağlıksız bir forma erişebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken; neler tüketildiği kadar nasıl tüketildiğidir. Bu nedenle en iyi alternatif için birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var.
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