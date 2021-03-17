Eğitimde teknolojinin faydaları nelerdir?

Eğitimci Abdulkadir Özbek cevaplıyor; "Eğitimde teknolojinin faydasını anlatmak için metafor kullanmak istiyorum. İki farklı hastane hayal edelim ve iki hastanede de çok iyi doktorlar var. Ama hastanelerin birinde MR, tomografi, röntgen, ultrason, lazerle tedavi, robotik cerrahi gibi araçlar var. Nasıl ki bu hastanede teşhis çok daha iyi bir şekilde konabiliyorsa ve tedavi konforlu yürütülebiliyorsa eğitimde de teknoloji açısından aynısı geçerli. Yani öğrencinin anlamadığı konuyu çok daha kolay ve hızlı teşhis ederek kişiye özel eksikliklere yönelik çalışmalar yapılabilmektedir"