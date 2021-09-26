Video Sağlık Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video
26.09.2021 | 10:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 05:14
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 26.09.2021 | 10:29
TURKOVAC’ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi | Video 03:35
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi | Video 20.09.2021 | 15:31
Çocukluk çağı kötü huylu kemik tümörlerinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı? Uzman isim yanıtladı | Video 04:19
Çocukluk çağı kötü huylu kemik tümörlerinin tanı ve tedavisi nasıl olmalı? Uzman isim yanıtladı | Video 20.09.2021 | 14:49
14 binin üzerinde kovid hastasını iyileştiren Prof. Dr. Özkaya: Aşı emniyet kemeri gibi | Video 03:01
14 binin üzerinde kovid hastasını iyileştiren Prof. Dr. Özkaya: "Aşı emniyet kemeri gibi" | Video 13.09.2021 | 14:05
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 03:09
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 07.09.2021 | 10:22
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı Kozalak turşusu | Video 04:05
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video 05.09.2021 | 11:09
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 02:51
Diz ve kalça protezi hangi yaşta yapılmalıdır? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 03:26
Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı 16.08.2021 | 15:15
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 04:46
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 16.08.2021 | 09:40
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 04:34
Bel ve boyun fıtığı tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin avantajları nelerdir? | Video 10.08.2021 | 15:18
Erken aşı olmayanlara uyarı: Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var 03:49
Erken aşı olmayanlara uyarı: "Geç kalınmış aşının faydası yok, antikor oluşumu süreci var" 09.08.2021 | 11:08
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 01:08
Tokat’ta sağlıkçılar birbirini aşıladı | Video 19.07.2021 | 09:15
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayısı ile güncel tablo | Video 00:54
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayısı ile güncel tablo | Video 17.07.2021 | 01:51
Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video 02:41
Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video 14.07.2021 | 13:09
Damar tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur cevapladı | Video 02:09
Damar tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur cevapladı | Video 14.07.2021 | 13:09
Koronavirüs vaka sayısı verileri açıklandı! 13 Temmuz Kovid-19 vaka ve vefat sayısı | Video 03:10
Koronavirüs vaka sayısı verileri açıklandı! 13 Temmuz Kovid-19 vaka ve vefat sayısı | Video 13.07.2021 | 21:59
Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 00:43
Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 13.07.2021 | 01:52
Pankreas iltihabı akut pankreatit nedir? 01:49
Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir? 08.07.2021 | 15:03
Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 02:56
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 05.07.2021 | 12:11
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19’a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13

Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise bağışıklık sistemini güçlendiren ıhlamur ve kış çayı yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. En çok rağbet alan ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, hibiskus, hatmi çiçeği, adaçayı, kuşburnu, propolis ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi.

"PROPOLİS KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİDİR"
Havaların soğumasıyla beraber ıhlamura rağbetin arttığını söyleyen aktar Emin Özcan, "Trabzon'dan getirdiğimiz özel yayla çayı dediğimiz bitkimiz var. Bu yayla çayı gribal enfeksiyona, vücut direncine karşı çok etkili olduğu için müşterilerimize çok öneriyoruz. Kendi yaptığımız atom karışımlarımız var. 10 çeşit bitki karışımımızın içinde hibisküs, hatmi çiçeği, adaçayı, ıhlamur, kuşburnu gibi ürünler var, bunları çok fazla satıyoruz. Pandemide çok sattığımız udi hindi yağımız var, bu bağışıklığı kuvvetlendirir. Propolis kış aylarının vazgeçilmezidir. Propolisi sabahları açken yarım çay bardağı suya 10 damla damlatıp içilmesini tavsiye ediyoruz. Öksürüğe, balgama, vücut direncini arttırmaya çok iyi geliyor" dedi.

"VATANDAŞLARIN HASTALANMADAN AKTARLARA GELMESİNİ ÖNERİYORUZ"
Çocuklara yönelik yaptıkları özel bitkisel karışımların olduğunu da söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Şuan en çok tüketilen ve tavsiye edilen kış çayı, ıhlamur ile karışımlarımızdır. Bal da tüketiliyor. Kestane balımız var, çiçek ve çam balımız mevcut. Bunlar kış sezonunda satılan ürünlerimizdir. Keçiboynuzu tozu, zencefil bunlar da tüketilmeli. Zerdeçal tozunu bala karıştırıp vatandaşların ve çocukların tüketmelerini öneriyoruz. Fiyatlar uygun her bütçeye göre fiyatlarımız var. 250 gram atom çaylarımızı 15 TL'den satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 150 TL'den satıyoruz. Müşterilerimize 15 TL'den 50 TL'ye kadar karışımları yapıp veriyoruz. İnsanlar hasta olduktan sonra aktarlara geliyor. Hasta olmadan buraya gelseler, ıhlamur, kuşburnu, atom ve kış çayını içseler bağışıklık sistemlerini her daim yüksek tutarlar ve hastalanmazlar. Gribal enfeksiyon yaşamazlar, bağışıklık sistemini sürekli zinde tutarlar. Vatandaşların hastalanmadan aktarlara gelmesini öneriyoruz" diye konuştu.

"EN FAZLA KIŞ ÇAYLARIMIZ TERCİH EDİLİYOR"
Dükkanlarda yoğunluk olduğuna dikkat çeken aktar Serkan Açık, "Vatandaşlara en çok önerdiğimiz kış çaylarımız var, bunlar mevsim geçişinde soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Arı sütlü zencefilli macunumuz var, sabahtan aç karınla bunu kullanabilirler. Bunlar hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem de hücreleri yeniliyor. Atom çaylarımızı sıcak suyun içerisine iki tane atarak kullanabilirler. Karışım pekmezlerimizi mevsim geçişlerinde herkese öneriyoruz. En fazla kış çaylarımız tercih ediliyor. Bütün bitkiler bunun içerisinde mevcut, içerisine biraz zencefil attırıyoruz, zerdeçal attırıyoruz, biraz da bal attırıyoruz. Güzel bir ferahlık veriyor. Her gün bir tane balık hapı da kullanabilirler hem omega almış olurlar, hem de bağışıklık sistemlerini güçlendirirler, hem de hücreleri yenilenir. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmeleri için vatandaşlara arı sütü, propolis ve bal karışımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ KULLANMA TARAFTARI DEĞİLİM"
Her zaman aktara geldiğini söyleyen Nurten Kocabaş, "Her aktara geldiğimde ıhlamur çayı, zencefil, tomurcuk çayı alıyorum. Paketlerde karışımlar var, karışık bitki çayları onlardan alıyoruz. Çocuklara limonlu ıhlamur çayı içiriyorum. Kışa hazırlanıyoruz, fındığımı da aldım. İlaç kullanma taraftarı değilim, bu tarz bitkisel ilaçlarla bence daha iyi korunuyor. Zencefili, ıhlamuru kaynatıp içersin hiçbir şeyin kalmaz. Vatandaşlara bitki çayları içmesini öneriyorum, ağrı kesici kullanmaktansa bitki çayları daha önemli bence" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA