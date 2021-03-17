İlişkilerde temas iletisi nedir ve neden önemlidir?

İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek cevaplıyor; "Temas iletisi, varlığın onaylanmasıdır. Doğduğumuz andan itibaren karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Birine iltifat etmek veya onu onaylamak temas iletisidir. Bu insani ihtiyaç ile ilgili olumlu olarak alamıyorsak olumsuz almayı tercih ederiz. Çünkü olumlu veya olumsuz önemli olan temasın varlığı ve onu almaktır. En kıymetli temas iletisi olumlu ve koşulsuz iletilerdir. Kadınların eşlerinin kredi kartlarından yüklü harcamalar yapması, çocukların annelerini isteyerek kızdırmasında amaç temas iletisi almak ve yok sayılmamaktır. Kişinin varlığına karşı verilen takdirdir. İş hayatında veya özel hayatta karşı taraftan gerginlik alıyorsak temas iletisinin yeteri kadar olup olmadığını sorgulamak gerekir"