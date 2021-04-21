Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevaplıyor; Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?

Bize çocuk istemiyle başvuran çiftlerimizde gerekli tanı ve tetkikleri yaptıktan sonra tüp bebek tedavisine karar verdiğimiz noktada tüp bebek tedavisinin çeşitli aşamaları bulunmaktadır. İlk aşama yumurtaların geliştirildiği aşamadır. Bu aşamada hastaya dışarıdan çeşitli hormon ilaçları verilmektedir. 10-12 gün süren ilk aşamanın sonunda yumurtalar 18-20 mm’ye kadar gelir ve sonrasında çatlatma iğnesi hastaya uygulanır. Bundan sonra yumurta toplama ve dölleme aşamasına geçilir. Yumurta toplama aşamasının olduğu gün hastanın eşi sperm verir, yumurta ve sperm laboratuvar ortamında döllendirilir ve embriyo gelişimi takip edilir. Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan transfer aşamasına geçilir ve bu aşamada ultrasonla embriyolar hastaya transfer edilir.

Bize çocuk istemiyle başvuran çiftlerimizde gerekli tanı ve tetkikleri yaptıktan sonra tüp bebek tedavisine karar verdiğimiz noktada tüp bebek tedavisinin çeşitli aşamaları bulunmaktadır. İlk aşama yumurtaların geliştirildiği aşamadır. Bu aşamada hastaya dışarıdan çeşitli hormon ilaçları verilmektedir. 10-12 gün süren ilk aşamanın sonunda yumurtalar 18-20 mm'ye kadar gelir ve sonrasında çatlatma iğnesi hastaya uygulanır. Bundan sonra yumurta toplama ve dölleme aşamasına geçilir. Yumurta toplama aşamasının olduğu gün hastanın eşi sperm verir, yumurta ve sperm laboratuvar ortamında döllendirilir ve embriyo gelişimi takip edilir. Tüp bebek tedavisinin son aşaması olan transfer aşamasına geçilir ve bu aşamada ultrasonla embriyolar hastaya transfer edilir.