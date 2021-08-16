Reflü hastalığı nedir? Güncel tedavi yöntemleri nelerdir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Yılmaz yanıtladı

Reflü hastalığının en sık görülen belirtisi göğüste yanma hissidir. Bunun yanında ağza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, yutma zorluğu, hıçkırık ve bulantı-kusma gibi semptomlar gösterebilmektedir. Bazı durumlarda ses kısıklığı, öksürük, boğaz ağrısı, ağız kokusu ve diş problemlerine neden olabilmektedir. Vücudumuzda mide ve yemek borusu arasında mide asidinin yemek borusuna kaçışını engelleyen anatomik bir bariyer bulunmaktadır. Bu bariyer fonksiyonlarının bozulması nedeniyle reflü hastalığı gelişebilmektedir. Birçok hastada reflünün herhangi bir sebebi bulunamayabiliyor. Reflü hastalığının kesin tanısı için endoskopi yapılabilmektedir. Endoskopi ile tanı konulamadığı zamanlarda ise pH metre veya manometre dediğimiz testlerle yapabilmekteyiz. Reflü hastalığının temel tedavisi yaşam tarzı değişikliği ve proton pompa inhibitörleri dediğimiz mide asidini baskılayan ilaç tedavisinden oluşmaktadır.

Reflü hastalığının en sık görülen belirtisi göğüste yanma hissidir. Bunun yanında ağza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, yutma zorluğu, hıçkırık ve bulantı-kusma gibi semptomlar gösterebilmektedir. Bazı durumlarda ses kısıklığı, öksürük, boğaz ağrısı, ağız kokusu ve diş problemlerine neden olabilmektedir. Vücudumuzda mide ve yemek borusu arasında mide asidinin yemek borusuna kaçışını engelleyen anatomik bir bariyer bulunmaktadır. Bu bariyer fonksiyonlarının bozulması nedeniyle reflü hastalığı gelişebilmektedir. Birçok hastada reflünün herhangi bir sebebi bulunamayabiliyor. Reflü hastalığının kesin tanısı için endoskopi yapılabilmektedir. Endoskopi ile tanı konulamadığı zamanlarda ise pH metre veya manometre dediğimiz testlerle yapabilmekteyiz. Reflü hastalığının temel tedavisi yaşam tarzı değişikliği ve proton pompa inhibitörleri dediğimiz mide asidini baskılayan ilaç tedavisinden oluşmaktadır.